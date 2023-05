Nuovi spazi a Milano per la cura dei bambini affetti da. La Fondazione Renato Piatti ha presentato l'ampliamento delMafalda Luce, uno dei tre luoghi nei quali la fondazione si prende cura di 400 piccoli in strutture riabilitative ...... l'incidenza delle malattie rare e di sindromi come l', in esponenziale crescita di incidenza in Italia. Questi tra i temi aldel primo convegno nazionale della Commissione di albo ...Presente alla giornata anche la presidente della Inspedddi Caltanissetta Maria Grazia ... Questo avvio rappresenta una novità (la macroarea è suddivisa in Nord, Sud esupervisionate da ...

Autismo, il Centro Mafalda Luce a Milano apre nuovi spazi di cura

Famiglie al centro per garantire ai ragazzi risultati efficaci. Focus sulle aziende per dare loro un futuro Esploratori di sentieri mai battuti. Amano definirsi così il dottor Domenico Manna e la dott ...Numeri che derivano da una maggiore attenzione alla patologia, certo, ma fotografano anche un oggettivo aumento del bisogno di aiuto, che la Fondazione e il ...