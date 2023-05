Aurelio De Laurentiis a Che tempo che fa | Spalletti anno sabatico | Elodie è una diva

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 29 maggio 2023)Deha festeggiato lo scudetto del Napoli da Fabio Fazio, facendo anche alcune rivelazioni sul futuro della squadra. Dopo 15 anni di corteggiamento, Fabio Fazio è riuscito ad avere in studioDe, grazie anche alla vittoria dello scudetto del Napoli, la squadra di calcio di cui il produttore cinematografico è presidente. De, oltre a parlare del futuro di Luciano, ha elogiato, definendola una delle poche dive dello spettacolo italiano.Deha ricordato che ha inizio il campionato, dopo aver venduto calciatori come Mertens e Koulibaly e lasciato andare via Insigne a parametro zero, era l'unico a credere che il Napoli potesse vincere lo scudetto. "In ...