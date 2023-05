Aumentano violenze contro docenti e personale | ma le denunce sono ancora poche Il disagio è anche autolesionistico Psicologi | pronti ad intervenire

E sia a Khartoum che a El Geneinai casi disessuali. Il governatore del Darfur, Minni Minawi, ex capo di un gruppo armato che ha combattuto contro le milizie janjaweed nel ...Diversi i danni alla salute: in Italiai casi Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo La violenza lascia segni e alterazioni ...una biobanca nel Regno Unito - ha dimostrato che le...Ci sono Paesi dove le denunce, processi e condanne. La Chiesa in almeno due Paesi è molto ... e altresu donne e religiose, come l'ormai famoso caso del gesuita mosaicista Marco Ivan ...

Aumentano i casi di violenza contro le persone gay e trans: la ... Fanpage.it

I bambini abusati invecchiano prima: la violenza lascia infatti segni e alterazioni indelebili anche sul Dna e può compromettere la salute da adulti. Gli abusi nell'infanzia e nell'adolescenza minano ...I bambini abusati invecchiano prima: la violenza lascia infatti segni e alterazioni indelebili anche sul Dna e può compromettere la salute da adulti. (ANSA) ...