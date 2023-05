AUKUS punta a sciami di droni IA

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’Alleanzaad investire sudialimentati dall’intelligenza artificiale.ha stretto un patto per condividere la tecnologia avanzata. Australia, Regno Unito e USA cercano una maggiore cooperazione in diversi campi high-tech come le capacità informatiche, l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, l’ipersonica e la contro-ipersonica. L’Alleanzadi