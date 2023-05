“Attrattatività dei Borghi” | 31 comuni campani ammessi ai contributi | dodici sono nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti È stato approvato l’avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate neiassegnatari di risorse per l’attuazione di “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccolistorici” finanziato dall’Unione europea – nell’ambito del PNRR, Investimento 2.1 “Attrattività dei”. Nel giugno 2022 è stato pubblicato il bando PNRR “Attrattività dei” a cui tuttidelle Aree Interne potevano partecipare. La Commissione Aree Interne ha compulsato tuttia partecipare promozionando il Bando con la consuetacazione via newsletter inviata a tutti i Sindaci e rendendosi disponibile a collaborare per una fattiva concretizzazione dei progetti da presentare. Il Bando è stato ...