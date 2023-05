Attenzione al malware Daam | ruba dati sensibili e può aggirare alcuni antivirus

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un nuovominaccia i dispositivi Android, ecco come si insinua negli smartphone, quali pericoli porta e come difendersi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

...ai siti che si visitano , specialmente quelli abbreviati con servizi come bit.ly e tinyurl Solo in questo modo sarà possibile ridurre significativamente la vulnerabilità alDaam e ...Un simile metodo può essere sfruttato per scaricare ed eseguire unoppure per rubare direttamente le credenziali. I cybercriminali potrebbero facilmente eliminare la barra degli indirizzi e ......che prestano la dovutaalla sicurezza informatica. E forse proprio per questo l'Italia è nella lista dei cinque Paesi più colpiti al mondo da attacchi "ramsomware" " un tipo diche ...

Android: scoperto malware Daam, attenzione ai vostri dati! Punto Informatico

Un ricercatore di sicurezza ha mostrato come è possibile eseguire un attacco di phshing e distribuire malware, sfruttando i nuovi domini ZIP.Le autorità indiane hanno segnalato la diffusione del pericoloso malware Android "Daam": ecco i consigli per evitarlo.