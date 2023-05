Atroce beffa per l’Amburgo | tifosi in campo per la festa promozione | i rivali segnano al 99? – video

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ultima giornata di Zweite Liga tedesca. Amburgo e Heidenheim si giocano ladiretta in Bundesliga. I primi giocano in casa del Sandhausen e devono recuperare un punto sui, che sono impegnati a loro volta in trasferta contro lo Jahn Regensburg. Al fischio finale, idelinvadono ile fanno partire la: la loro squadra ha vinto per 1 a 0, mentre l’Heidenheim al 90esimo sta perdendo sempre per 1 a 0. Quello che non sanno, però, è che mentre la loro partita è terminata, nell’altra gara sono stati assegnati ben 11 minuti di recupero. E così laanticipata si trasforma in una delusione: al 93esimo l’Heidenheim pareggia e al 99esimo segna il gol vittoria che vale la. Sul ...

Clamoroso quanto avvenuto nell'ultima giornata di Zweite Bundesliga, che sancisce l'ennesima beffa subita dall'Amburgo. Gli anseatici vincono sul campo del Sandhausen, ma dovevano sperare che l'Heidenheim, avanti di un punto, venisse fermato dal Regensburg, che si ere effettivamente

