Atletica | Golden Gala Firenze | Fabbri e Weir sfidano Kovacs

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo il successo dello scorso anno, lo statunitense Joetornerà aldi. L’americano troverà qui il neozelandese due volte campione del mondo Tom Walsh, che vinse anel 2021, ma anche i connazionali Josh Awotunde e Tripp Piperi, il ceco Tomas Stanek, l’azzurro oro europeo indoor Zane, e il campione europeo all’aperto Filip Mihaljevic e Leonardo, che nel 2021 non vinse ilpur con il miglior lancio (21,71) a causa del vecchio regolamento della mini-finale a tre. Per quanto riguarda il mezzofondo, spicca l’ugandese Joshua Cheptegei, olimpionico a Tokyo nei 5000 metri, recordman in pista nei 5000 con il 12’35?36 di Montecarlo e nei 10.000 con il 26’11?00 di Valencia. Qui ci sarà ...

Più di dieci campioni olimpici e circa trenta vincitori di ori mondiali. Questi sono i numeri delGala 2023 (terza tappa della Diamond League), che si svolgerà venerdì 2 giugno a Firenze. La gara più attesa è quella dei 100 metri, che vede in pista l'americano Fred Kerley, il keniano ...L'appuntamento con la 43edizione delGala Pietro Mennea è per venerdì 2 giugno, dalle ore 18:30 . Le stelle mondiali dell'leggera gareggeranno allo stadio Ridolfi, in quella che si ...Ora Kerley è atteso dalla grande sfida, che 'insegue' da tempo, con Marcell Jacobs in programma per venerdì prossimo, 2 giugno, alGala di Firenze. Non visualizzi questo contenuto Siamo ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Lo statunitense Joe Kovacs torna al Golden Gala dopo il successo dello scorso anno (21,85) e trova anche chi l’ha preceduto nell’albo d’oro, il neozelandese due volte ...Fine settimana soddisfacente per gli amanti dell’atletica leggera, tra il World Athletics tour Gold di sabato e la Wanda Diamond League ...