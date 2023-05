Atalanta | l’ultima col Monza fissata per domenica sera

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023)4 giugno, alle ore 21, l’chiuderà ufficialmente il proprio campionato giocando il match casalingo contro ilal Gewiss Stadium. La Lega Serie A ha comunicato gli orari delgiornata nella tarda mattinata di lunedì (29 maggio). In contemporanea con la Dea giocheranno anche la Roma, contro lo Spezia in casa, e la Juventus, sul campo dell’Udinese. Le due squadre sono le uniche con cui i nerazzurri si giocano ancora delle posizioni: Gasp e i suoi partono dal 5° posto (61 punti), mentre i giallorossi sono a 60 e i bianconeri a 59. Il quinto posto varrebbe aritmeticamente un posto in Europa League l’anno prossimo, così come il sesto, ma solo se la Roma non dovesse vincere l’Europa League arrivando settima. In quel caso varrebbe la Conference League. Il settimo, invece, varrebbe la Conference in ...