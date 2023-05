Atalanta | Gasperini ai saluti? “Può darsi che sia arrivato il momento”

Attenzione però a Gian Piero: l'approdo in azzurro dell'attuale tecnico dell', a Bergamo dal 2016, è in quota a 5,50. Insegue Vincenzo Italiano, al momento alla Fiorentina, ...... in prestito dal Chelsea, sta segnando in continuazione ed è stato uno dei protagonisti anche nella vittoria contro l'di Gian Pierocon la rete che ha stappato il match a pochi ...Attenzione però a Gian Piero: l'approdo in azzurro dell'attuale tecnico dell', a Bergamo dal 2016, è in quota a 5,50. Insegue Vincenzo Italiano, al momento alla Fiorentina, proposto ...

Atalanta, i candidati alla panchina nerazzurra post Gasperini (se sarà addio) Calcio News 24

Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter di Inzaghi, dopo l'infortunio è tornato a pieno regime nelle ultime settimane e si è ripreso ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha certificato l’addio di Luciano Spalletti dopo l’ultima di campionato contro la Sampdoria La prima scelta è Luis Enrique e i contatti procedono spedi ...