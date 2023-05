“Assegno unico” in aumento per 500mila famiglie Ma l’Inps deve recuperare 15 milioni e chiederà il rimborso

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArriva una buona notizia per leche ricevano mensilmente l’per i figli. E’ infatti prevista una erogazione supplementare da parte del: mezzo milione diriceveranno, in media, 272 euro in più. Unprevisto già a partire da questo mese di maggio per coloro che non hanno ancora incassato il premio alla nascita, ovvero l’ex bonus ‘mamma domani‘, inglobato dal governo nell’, e per chi quest’anno ha un Isee più basso di quando è entrato nella misura. Nell’di maggio verranno erogati, sotto forma di conguaglio, gli arretrati che spettavano allea partire dallo scorso gennaio. Una buona notizia, ma non per tutti. L’altra faccia della medaglia è ...

