Asi Salerno Awards | ecco i vincitori della prima edizione dell’iniziativa promossa dal Consorzio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Grande entusiasmo e partecipazione per l’evento conclusivo di Asi, la manifestazionedalAsidel Presidente Antonio Visconti, che si è conclusa presso il Teatro Augusteo con la cerimonia di premiazioni. Una mattina all’insegna di due parole chiave, sostenibilità e innovazione, e che ha visto la premiazione di 13 aziende e organizzazioni, di cui 8 premi e 5 menzioni speciali nelle categorie ESG, Innovazione e Sociale.le aziende che si sono aggiudicate l’ambito premio e le rispettive motivazioni: Gruppo Industriale Di Giacomo Srl, specializzata nella gestione e distribuzione di biancheria destinata ad enti ospedalieri e sanitari, per l’attenzione alla misurazione delle emissioni di CO2 e per l’ambiente lavorativo caratterizzato da una ...