Ascolti tv ieri | exploit Che Tempo Che Fa Tracollo pomeriggio Rai1 e Canale 5

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 29 maggio 2023) La sfida deglitv di, domenica 28 maggio 2023, in prima serata è stata vinta dall'ultima puntata di CheChe Fa vista da 2.772.000 telespettatori, 15.4% di share; Il Tavolo 2.134.000, 16.8%. Il pubblico ha scelto di seguire il congedo dal servizio pubblico di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, la quale ha scritto una lunga lettera alla Rai con inclusa una stoccata a Matteo Salvini. Come è noto, dal prossimo autunno il programma andrà in onda sulNove. Grazie!!! #CTCF pic.twitter.com/uKyaZcX0YF — Fabio Fazio (@fabfazio) May 29, 2023 Di seguito glitv disera degli altri canali:5 film Ma Cosa ci dice il Cervello 2.124.000, 12% Italia 1 film Oblivion 783.000, 4.7% Rete 4 film Le Ali della Libertà 712.000, 4.7% La7 In ...