Arrestato il presunto assassino della donna dominicana uccisa a Cassino

Leggi su agi

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - È un italiano di 25 anni l'uomo in stato di fermo per aver assassinato a colpi di lama e sfigurato unaresidente anella mattinata di sabato. La squadra mobile di Frosinone lo ha individuato a tempo di record in una zona periferica di. È caccia al complice. Molte le tracce rinvenute nella stanza da letto e in casa35enne assassinata. Lungo le scale che portano all'appartamento situato al secondo piano del civico 104 di via Pascoli non è stata trovata traccia di sangue perché l'omicida si è ripulito sulla scena del crimine utilizzando materiale trovato in casa. L'omicida ha utilizzato un coltello a lama liscia e piatta per infierire du Yirelis Pena Santana: quattro o cinque i fendenti che hanno colpito laal volto e al collo e che ...