Arpaise | oggi si insediano Sindaco e giunta e primo Consiglio Comunale

Arpaise: oggi si insediano Sindaco e giunta e primo Consiglio

Si terrà lunedì 29 Maggio 2023 alle ore 19, nella Sala Consiliare del Comune di Arpaise, con la convocazione del primo Consiglio Comunale, la cerimonia di insediamento del sindaco Vincenzo Forni Rossi ...Giovanni Lizza, primo eletto alle elezioni comunali di Arpaise, e’ stato nominato Vice Sindaco dell’amministrazione comunale guidata da Sindaco Enzo Rossi. L’Onorevole Francesco Maria Rubano esprime “ ...