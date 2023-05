Arnold Schwarzenegger sulla malattia di Bruce Willis | Le vere action star non si ritirano | si ricaricano

(Di lunedì 29 maggio 2023)ha voluto spendere parole di elogio e stima nei confronti di, costretto al ritiro dalla recitazione per via dell'afasia. Nel 2022 la famiglia diha annunciato il ritiro dell'attore dal mondo della recitazione per via dell'afasia, complicazione medica diagnosticagli che gli impediva di svolgere il suo lavoro. Si tratta di un disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale che colpisce la capacità di comunicare di una persona.v, suo grande collega nel franchiseI Mercenari**, ha voluto spendere parole di elogio nei suoi confronti. "Lui è assolutamente fantastico e verrà ricordato per sempre come una grandissima. Comprendo il fatto che ...

Arnold Schwarzenegger sul ritiro di Bruce Willis dalle scene: "Sarà sempre ricordato come una grande star" BadTaste.it Cinema

