Argentina | il Papu Gomez escluso dai convocati | il motivo riguarda la magia nera

(Di lunedì 29 maggio 2023) Continua a far discutere inil caso che sta coinvolgendo Alejandro. Il, attualmente in forza al Siviglia e campione del...

Poi doppia occasione per Lamela: nella prima, azione tuttaorchestrata dale da Montiel, il "Coco" ha colpito il palo (36'), nella seconda ha buttato via un gran cross da sinistra del ...Alla Gazzetta: "La Fifa bocciò la richiesta perché quando avevo giocato con l'Under 20 non avevo la doppia cittadinanza" Roma 05/05/2019 - campionato di calcio serie A /...Gomez IlGomez ...Commenta per primo L'attaccante argentino del Siviglia,Gomez ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Quando ero a Doha con la ...fuori che quando avevo giocato con l'...

Argentina, il Papu Gomez tagliato dalla Seleccion. Il motivo La magia nera Golssip

Iscrizione avvenuta con successo. Una notizia di cui si venne a sapere solo a Mondiali in corso. Da qui, la decisione dei senatori, condivisa dal commissario tecnico, di escludere definitivamente ...Il Papu Gomez può tornare in Serie A. L'ex capitano dell'Atalanta ha la possibilità di giocare di nuovo nel nostro campionato ...