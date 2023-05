Archeologia | a Pompei nuovi scavi nella Regio IX | trovati i resti di tre vittime dell’eruzione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Anteprima stampa deidellaIX, in un’area finora inesplorata, nell’ambito del progetto di tutela e manutenzione dei fronti didel Parco archeologico. Emergono i primi reperti e alcuni scheletri didel 79 d. C. Sono stati avviati a febbraio nuove indaginicosiddettaIX di– uno dei nove quartieri in cui è suddiviso il sito – in un’area estesa per circa 3.200?mq, quasi un intero isolato della città antica sepolta nel 79 d.C. dal Vesuvi Il progetto si inserisce in un più ampio approccio che,?sviluppato durante gli anni del Grande Progetto, mira a rettificare e risolvere?i problemi idrogeologici e conservativi dei?fronti di scavo, ovvero il confine tra ...