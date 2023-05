Apex Alliance e Pav?l Holding acquisiscono il leggendario Grand Hotel Gardone

(Di lunedì 29 maggio 2023) I nuovi proprietari rivelano un piano di investimenti da 45 milioni di euro in futuri lavori di ricostruzione e sviluppoRIVIERA, Italia, May 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE)Ilgruppo lituanoannuncia l'acquisizione dell'iconico, inaugurato nel 1884 sulle rive del Lago di Garda. L'accordo è stato concluso con la partecipazione dell'investitore rumeno e partner Pav?l. L'apertura dell'iconicoè prevista per giugno 2023 e segna l'inizio della stagione estiva di quest'anno. A partire dal 2024, l'sarà sottoposto a un piano di investimenti da 45 milioni di euro per lavori di ristrutturazione e conservazione, che metteranno il...

Lo annunciano il gruppo lituanoe quello rumeno Paval Holding, che nelle scorse ore hanno chiuso la trattativa di acquisto dell'intero pacchetto azionario della Grand Hotel Srl, ceduto ...ROMANIA - Pavl Holding della Romania collabora conper l'acquisizione di hotel in Italia Il gruppo di comagnie Pavl Holding (Catena fai da te Dedeman) e il gruppo lituanosi sono uniti per acquisire il Grand Hotel Gardone ...... e gli acquirenti hanno reso noto, tramite un comunicato congiunto, "di essere nella fase finale delle trattative in esclusiva per l'acquisto da parte di/Paval Holding dell'intero ...

Apex Alliance e Paval Holding acquisiscono il leggendario Grand Hotel Gardone Yahoo Finanza

I nuovi proprietari rivelano un piano di investimenti da 45 milioni di euro in futuri lavori di ricostruzione e sviluppo ...Apex Alliance Hotel Management è un operatore con sede in Lituania che possiede e gestisce 15 hotel in Europa e che rappresenta marchi come Hilton, Marriott e Radisson ...