“Anziana di 100 anni si rompe il femore e per due volte le viene ingessata la gamba sbagliata”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Unrotto e a 100 può essere davvero un brutto affare, ma per una centenaria la frattura dell’osso è stata una doppia sofferenza perché come scrive il Corriere di Calabria le è stataduelasbaglia. All’paziente, che era caduta in casa, dopo la radiografia sarebbe stata applicata una doppia ingessatura errata. Un caso ha portato all’apertura di un’indagine interna all’ospedale “GiovPaolo II” di Lamezia Terme. Ad avviare gli accertamenti il commissario straordinario all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Antonio Battistini. “Ove fosse accertata – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp – si tratta di una vicenda grave che richiede ogni opportuno approfondimento per fare luce sull’accaduto e per accertare eventuali ...

Un femore rotto e a 100 può essere davvero un brutto affare, ma per una centenaria la frattura dell'osso è stata una doppia sofferenza perché come scrive il Corriere di Calabria le è stata ingessata d ...