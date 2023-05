Antonella Clerici va ko | salta la diretta di E’ Sempre Mezzogiorno

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 29 maggio 2023)su Instagram Sorpresa nelodierno di Rai 1: E’va in onda con la “verisone Menù”, ovvero con le repliche. Il motivo? L’assenza di. “Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto (…) Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti” scrive la conduttrice su Instagram,mente dal letto di casa sua. In attesa di sapere se le condizioni di salute consentiranno alladi tornare indomani, oggi E’va in onda con una puntata dedicata ai dolci, con le ricette finora realizzate ...