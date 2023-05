Anticipazioni Terra Amara | Mujgan mette in pericolo Kerem Alì

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 29 maggio 2023)sarà sempre più instabile e nella sua follia, nei prossimi episodi, arriverà are in graveil piccoloAlì. La donna, infatti, per non separarsi da lui, si getterà nel fiume col bambino, ma perderà la presa della cesta e così facendo rischierà di farlo annegare., spoiler: Yilmaz caccia di casae le impedisce di vedereAlì La vicenda inizierà a delinearsi nel momento in cui Yilmaz verrà a sapere cheha messo in scena una gravidanza soltanto per tenerlo legato a lei ed impedirgli di fuggire con Zuleyha. L'uomo, dopo questa scoperta, come rivelano le, non ...