Anthony Hopkins a “Che Tempo Che Fa” | “La vita è preziosa | non sprecatela”

"Volevo fare il musicista, poi chissà perché sono diventato un attore, non so come ho fatto', rivelaa Che tempo che ...Avevo 15 anni, non avevo alcuna idea che sarei diventato attore e la mia pagella nel 1955 praticamente era un riassunto che diceva cheera ben al di sotto della sufficienza. Mio padre ...Poi verso la fine, dopo l' intensa intervista adche "volevo intervistare da sempre", dopo la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Napoli De Laurentis ...

Anthony Hopkins: Non ero un bambino molto sveglio, ho capito che la mia insicurezza era un dono Fanpage.it

Ieri sera è stato intervistato a Che Tempo che Fa Anthony Hopkins. L’attore ha finito da poco le riprese a Cinecittà di Those About To Die (Quelli che stanno per morire), il dramma in costume di Rolan ...“Volevo fare il musicista, poi chissà perché sono diventato un attore, non so come ho fatto", rivela Anthony Hopkins a Che tempo che fa ...