Anna Benvenuti e Lorenzo Sanna raccontano il doloroso percorso della figlia S per sconfiggere l' anoressia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Soli. Nella sala d’attesa di un centro ospedaliero. Soli. Non c’è parola migliore per descrivere la sensazione pressante del disorientamento e dell’abbandono. Noi ci sentiamo così. Soli. Nostralo è ancora più disperatamente, disperatamente sola e abbandonata al suo disagio, alla sua malattia. Soli, abbandonati in una situazione che non è possibile affrontare con l’esperienza e la lucidità né con il sostegno di alleati. Impossibile occuparsi di altri o di altro, non c’è tempo, mancano energie e serenità per seguire altri affetti e cercare conforto negli amici o nei parenti. Miasta male, molto male e non vuole nessuno intorno a sé, non è in grado di vedere nessuno, di parlare con nessuno. Soli, io, mia moglie e lei, in un cerchio esclusivo e disperato di aiuto, incontro e fuga. Soli, ...