Angelucci | Basta umiliare iscritti | poco tempo per discussione

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023) PD. Lazio, – “È arrivato il momento di direall’umiliazione delle iscritte e deglidel Partito Democratico. L’ho detto anche nel video di lancio della mia candidatura. Glinon possono essere chiamati a votare solamente per dare un ‘contentino’ quando il loro voto di fatto non porta ad alcuna scelta”. Lo dichiara in una nota Mariano(nella foto), consigliere comunale e candidato alla segreteria regionale del Pd. “Raccolgo l’invito del collega Corbucci e dei tantissimi che da giorni mi stanno chiamando e scrivendo. Già il congresso è stato convocato con tempi stretti ora si invita a faree voto perin una settimana per poi fare dopo 10 giorni le primarie e poi dopo altre 3 settimane il congresso romano- conclude ...