Ancelotti | Brasile nel futuro? Rivelazione a sorpresa del Presidente della Federcalcio!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nel corso di un’intervista ai microfoni di Band, ilFedercalcio Brasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha ribadito la volontà di voler ingaggiare Carlocome prossimo CTNazionale brasiliana.DichiarazioniPres. Federcalcio: “è il nostro piano A, se ne parlerà dopo giugno!” “Ilha allenatori competenti e che apprezziamo molto, maè il piano A. Abbiamo la sensazione che andrà bene: conosce la maggior parte dei giocatori e ammira molto il calcio brasiliano. Speriamo di avere una posizione più chiara dopo le partite di giugno, in modo da poter parlare con maggiore convinzione“. Gli altri tecnici in lizza per guidare la Nazionale del ...