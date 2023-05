(Di lunedì 29 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2023 "Ilqueste elezionie conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al, che hanno premiato il nostro buon governo, le nostre proposte, la nostra concretezza. Abbiamo ottenuto offerte importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona, a conferma del fatto che nonpiù lee che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone.", le parole di Giorgiasul risultato delle. / FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie

Il ballottaggio delleè andato in maniera netta al centrodestra che vince un po' o ... "Non esistono più roccaforti, ad Ancona storico successo" sono state le parole della premier. ...... nella tornata diiniziata due settimane fa, senza il supporto dei grandi partiti. ... Mamma mia che paura ha la destra di perdere, adesso Giorgiasi ricorda di Terni e arriva ...Così la presidente del Consiglio, Giorgia, commenta in un video messaggio l'esito del voto delle elezioni. "A tutti i sindaci i miei auguri di buon lavoro", aggiunge la premier,...

Amministrative, Meloni: Vince il centrodestra, non esistono più roccaforti La7

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2023 'Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il ...Così in un video messaggio la premier Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni amministrative. "Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi 'storica' ...