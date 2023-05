Amministrative | la destra avanza ovunque | la sinistra vince solo Vicenza

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vista la schiacciante vittoria del centroalle ultime, ha mandato un messaggio di ringraziamento ai suoi elettori e ha sottolineato in modo molto chiaro come il centrosi confermi radicato sul territorio. Non ...Lasbanca le elezioni comunali 2023. Fra i comuni andati al voto anche 7 capoluoghi di ... Al primo turno si votava per lein 128 comuni della Sicilia (tra cui i capoluoghi Catania,...Bene la, male il centrosinistra. Con qualche eccezione ma al momento il vento disoffia ancora forte. A Vicenza Giacomo Possamai (centrosinistra) vince col 50,5% delle ...in ...

Elezioni amministrative, la vittoria del centrodestra ai ballottaggi. Al centrosinistra solo Vicenza - Meloni: "Ancona Risultato storico, non ci sono più roccaforti" - Meloni: "Ancona Risultato storico, non ci sono più roccaforti" RaiNews

Centrosinistra sconfitto sei a uno nelle città al ballottaggio. Per il Pd di Elly Schlein una faticosa vittoria a Vicenza (senza Giuseppe Conte). E il ko ...Le elezioni amministrative 2023 hanno segnato l’avanzata delle destre in diversi comuni chiave. Poco dopo la diffusione dei risultati Matteo Salvini, leader della Lega e ministro per le Infrastrutture ...