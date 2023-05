Amministrative amare per la sinistra spagnola Dopo la débâcle elettorale dei socialisti | il premier Sanchez si è dimesso

(Di lunedì 29 maggio 2023)per laladei, ilPedroha annunciato le proprie dimissioni e ha sciolto il parlamento. Già indette le elezioni che si terranno il 23 luglio. Quello che si è abbattuto sul Psoe, il Partito socialista deldimissionario, è stato un vero e proprio terremoto politico. Che perle cose non stessero andando bene era nell’aria da tempo, tanto che qualche settimana fa era stato deciso il rinnovamento del partito. Ma nessuno si sarebbe mai immaginato una Caporetto come quella uscita dalle. Già perché il Psoe ha perso pressoché ovunque, con territori ...

...struggente bellezza e nella nostalgia di un tempo ormai ingiallito e perduto Non ci fannodi ... al netto delle travagliatissime e dolorose vicendee giudiziarie innestatesi, non ...Già, perché nel girone infernale di queste, il PD non c'è ma si manifesta ovunque. È ... del sindaco uscente Tranchida , il quale almeno non ha mai fatto mistero di nonle sigle ma ......allegorico vincitore di Arrone dominava un sorridente vecchio suonatore che ricordava dila ... nella 33 km vittoria di Raffaelli e Puma Potrebbe anche interessarti Elezioni: si ...

Amministrative amare per la sinistra spagnola. Dopo la débâcle ... LA NOTIZIA

I chioschi a mare, la riorganizzazione della macchina amministrativa, ordinanze già pronte da firmare, il primo Consiglio comunale da convocare e le valutazioni sul servizio di raccolta ...Spoglio in corso nei seggi di Porto Sant'Elpidio. Al momento, con circa 12 seggi scrutinati su 19, il vantaggio è dalla parte di Massimiliano Ciarpella, con circa il 49% dei voti. Vicino al 27%, invec ...