Amministrative | ai ballottaggi affluenza in calo al 49 | 6%

(Di lunedì 29 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Per idelle elezionisi è recato alle urne il 49,64% degli aventi diritto al voto. Un dato inrispetto al 58,39% del primo turno. Lo rende noto il ministero dell’Interno, quando sono disponibili le cifre di tutte le 1.595 sezioni. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Al turno precedente ha votato il 58,39% degli aventi diritto al voto. Cala l'affluenza degli elettori ai: secondo quanto riporta il Viminale, ha votato il 49,64% degli aventi diritti al voto, in ribasso di 9 punti percentuali rispetto all'ultimo turno, quando l'affluenza è stata pari al 58,39%...Exit poll Siracusa Secondo i primi exit poll forniti dalla Noto sondaggi per Videoregione Sicilia allea Siracusa, il candidato del centrodestra Ferdinando Messina avrebbe raggiunto ...: stravince il centrodestra Prendendo in considerazione i risultati del primo turno di due settimane fa e deidi questo weekend, la vittoria del centrodestra è schiacciante ...

Elezioni comunali, spoglio al via: i primi exit poll su ballottaggi e primo turno in Sicilia e Sardegna Il Riformista

Affluenze ore 15, lunedì 29 maggio Alle ore 15 di lunedì – ad urne chiuse – a Terni ha votato il 43,32% degli aventi diritto (al primo turno… Leggi ...I risultati ufficiali del ballottaggio elezioni amministrative Torre del Greco 2023: Luigi Mennella del centrosinistra è stato eletto nuovo sindaco. Risultati ballottaggio elezioni amministrative ...