Amministrative 2023 | seggi aperti fino alle 15 | ecco dove il centrosinistra può vincere

(Di lunedì 29 maggio 2023) Elezioni, è il giorno dei ballottaggi. Iresterannoquesta mattina per la seconda giornata di votazioni in 7 Capoluoghi e 34 Comuni, e per il primo turno delle ...

Elezioni, è il giorno dei ballottaggi. I seggi resteranno aperti questa mattina per la seconda giornata di votazioni in 7 Capoluoghi e 34 Comuni, e per il primo turno delle Comunali in ...Le urne sono aperte anche per il primo turno dellein Sicilia e Sardegna, dove vanno al voto altre quattro grandi città: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa (complessivamente 128 ...Gli elettori coinvolti- 05 - 29 09:10:36 I dati in Sicilia Riaperti alle sette di questa mattina i seggi in Sicilia, per la seconda e conclusiva giornata al voto per lein 128 comuni. Nell'isola si ...

Amministrative 2023, l'affluenza alle ore 19: calo del 10 percento a Brindisi BrindisiReport

22.35 Spagna: Pp ha più consiglieri di Psoe Con il 77% dei voti scrutinati, il Pp consolida il suo vantaggio sul Psoe sia in numero di rappresentanti sia in voti totali avendo già ottenuto 20.691 co ...La destra vince in Spagna. Urne aperte in Italia fino alle 15. Erdogan ancora al potere in Turchia. I fatti da conoscere ...