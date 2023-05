Ambasciatore francese a Ravenna per idrovora inviata da Parigi

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha incontrato l'in Italia Christian Masset, in visita nella città a seguito dell'alluvione. Insieme si sono recati all'impianto idrovoro di via degli Zingari caduti nei lager, dove nei giorni ...l sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha incontrato l'in Italia Christian Masset, in visita a Ravenna a seguito dell'alluvione che ha colpito il territorio. Insieme si sono recati all'impianto idrovoro di via degli Zingari caduti ...Parla italiano, inglese e. Ha il rango diplomatico diStraordinario e Plenipotenziario dall'ottobre del 2020. Negli anni 1986 - 1988 ha svolto il servizio militare di leva nelle ...

