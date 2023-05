Amarcord Napoli | accadde oggi

(Di lunedì 29 maggio 2023) E' stato il portiere delnella stagione 1977-'78, dopo Pietro Carmignani e prima di Luciano Castellini. Finalista di Coppa Italia, in quell'annata che per il club partenopeo significa l'ultima di 'Totonno' Juliano in azzurro. Il 29 maggio 1953 nasceva Massimo Mattolini, scomparso nel 2009. Eè il centotrentesimo anniversario dalla nascita dell'ungherese Karoly Csapkay, allenatore delnel campionato 1935-'36.

...ilper la vittoria, mette in risalto l e ombre sull'affare Osimhen, decisivo come non mai per la conquista dello scudetto. Mentre ci troviamo a ridosso del podio, troviamo due account...Parola d'ordine: tin bota. In breve, non mollare, siamo nella terra deglifelliniani e di Tonino Guerra che ricordava "l'ottimismo è il profumo della vita", c'è ... nelladell'Ottocento ...addirittura finireste a 10 dalse stasera espugnasse il Dacia Arena ad Udine!... e ... Pirlati & Maruti!! Un caro abbraccio Massimo 48

AMARCORD: Bologna-Napoli, nel segno di Sinisa e dei ricordi scudetto PianetAzzurro

Quante ne sono successe sotto le Due Torri! Si è virtualmente vinto uno scudetto trent’anni fa, si giocava un calcio più genuino sotto il segno di Beppe Savoldi che marcò la sfida in più di un’occasio ...Blog Calciomercato.com: "Ma prego si accomodino signori...ma già ci siamo visti qualche settimana fa ..o mi sbaglio" È la segretaria dello studio ...