“Amadeus irritato | emissari Rai ai casting di Sanremo” | cosa sta succedendo

" per gli emissari Rai. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera , in questi giornisarebbe al lavoro per i casting di Sanremo Giovani , la competizione tra artisti ...Tutta "colpa" di Fiorello e della " bombetta" lanciata venerdì mattina a Viva Rai2! : "mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo", ha esordito lo showman in diretta. "Lo so che ...... la selezione dei giovani che ambiscono alla kermesse sarebbe stata attraversata da un presunto nervosismo provato dal conduttore. " Gira voce che il direttore artistico fosseper ...

Casting di Sanremo controllati dalla Rai e Amadeus irritato: cosa c'è di vero e cosa sappiamo la Repubblica

Casting Sanremo Giovani 2023: emissari Rai per controllare i provini ed evitare altri profili alla Rosa ChemicalPare che Amadeus abbia dovuto fare i conti alcuni emissari della Rai incaricati di controllare i casting per Sanremo Giovani. Ma lui smentisce.