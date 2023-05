Amadeus | batti un colpo | farai Sanremo?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 29 maggio 2023) Attorno adc’è un’aria “sinistra” Libero, pagina 19, di Daniele Priori.balla da solo. Da sinistra lo tirano per la giacchetta. Ci provano a buttarlo nella mischia ma non ci riescono. Un po’ come quando, lo scorso febbraio, è riuscito, agendo con silente ed efficace riservatezza, a portare per la prima volta il presidente della Repubblica all’Ariston. Il profilo istituzionale è quello. E qualcuno sul fronte dei talent, nuovi peones della sinistra alla spasmodica ricerca della palma del martirio, ci rimane male. Peggio per loro.lavora in silenzio perché ai vittimismi (senza carnefici) continua evidentemente a preferire i fiori di. Che si scherzi pure con i santi, dunque, ma per favore, lasciate in pace. La materia si è fatta talmente incandescente che stavolta ...