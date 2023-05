Altamura-Santeramo in Colle | incidente | morto 32enne Scontro auto-camion

(Di lunedì 29 maggio 2023)per cause da dettagliare stamattina sulla strada provinciale 235. Tratto digamento frain. Nell’impatto frontale tra uned un’il conducente di quest’ultima èsul colpo. Aveva 32 anni. Trasportato in codice rosso al policlinico di Bari il guidatore del mezzo pesante. L'articoloin proviene da Noi Notizie..

Fanno parte dell'Ente nazionale Alta Murgia, che si estende su 68 mila ettari per 400 mila abitanti e sede legale in Gravina, tredici Comuni :, Corato, Andria, Bitonto, Gravina,, ...Insieme al sindaco di, Vincenzo Casone, all'inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il vescovo della diocesi, Gravina, Acquaviva delle Fonti, S. E. Mons. Giovanni Ricchiuti,...Corpo di donna carbonizzato nella strada per: il ritrovamento . Chi era la 50enne trovata morta alle porte diin Colle (Bari) . Giallo a: le due piste sulla morte della ...

Incidente sulla Altamura-Santeramo, schianto tra un'auto e un ... Il Quotidiano Italiano - Bari

Scontro tra un veicolo e un furgone ad Altamura sulla strada provinciale 235 per Santeramo. Un uomo di 31 anni ha perso la vita mentre l'altro conducente è rimasto ferito ed è stato condotto in codice ...Intorno alle 8 di questa mattina si è consumato un tragico incidente nei pressi di Altamura tra un'auto e un camion sulla strada provinciale 235 per Santeramo. Il conducente del veicolo 31enne è morto ...