Alta tensione nel nord del Kosovo tra serbi e truppe Nato | feriti 11 alpini italiani della missione Kfor

(Di lunedì 29 maggio 2023)a Zvecan, neldel. Circa 25 militari(non 41 come in precedenza riferito da Ansa) tra cui 11appartenenti al nono reggimento de L’Aquila, sono rimastinegli scontri frae dimostranti. Lo riferisce lo Stato MaggioreDifesa, confermando che i militari del contingente italiano hanno riportato «ferite da trauma e ustioni dovute all’esplosione di dispositivi incendiari». I, subito soccorsi dalle unità mediche di, sono attualmente sotto osservazione del personale sanitario che ne sta accertando le condizioni. Il capo di Stato Maggiore ...

Novak Djokovic ha dato il suo appoggio alla popolazione serba nel nord del Kosovo, dove è tornata la tensione interetnica con scontri fra truppe della Kfor e dimostranti serbi contrari ai nuovi sindaci a Zvecan, nel nord del Kosovo. 25 militari della Kfor, tra cui 11 alpini italiani appartenenti al nono reggimento de L'Aquila, sono rimasti feriti negli scontri fra truppe Nato e dimostranti.

Tajani: "Tre in condizioni serie ma non in pericolo di vita". Gli incidenti sono avvenuti a Zvecan, 45 chilometri a nord di Pristina ...Quarantuno militari della Kfor, tra cui 11 italiani, sono rimasti feriti nei gravi scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo. Degli 11 feriti italiani, tre sono gravi..