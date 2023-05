Alonso | che rimpianti a Montecarlo | quel doppio pit stop fa male Per la Ferrari pesa ancora la gestione gomme

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) E’ il day after di, una gara che di sicuro ha riscattato Baku e Miami sul fronte delle emozioni vissute, e non era particolarmente difficile, persino in una pista dove il sorpasso è off limits. Ma dopo le emozionanti qualifiche del sabato con la pole da alieno di Verstappen, la domenica è vissuta sul sottile filo delle strategie, con la pioggia a sparigliare le carte e complicare persino la vittoria dell’olandese, la numero quattro in sei gare con due secondi posti, dominio totale di un pilota e di una vettura, la Red Bull, che invece raccoglie lo zero con Perez. La bravura del due volte campione del mondo è statala di mantenere i nervi saldi con la pista bagnata, evitando di andare a muro prima del passaggio alle intermedie, poi ha persino rischiato un po’ troppo con 25 secondi di margine, ma è il suo modo di guidare e c’è solo da ...