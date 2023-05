Alluvione in Emilia Romagna | Little Steven | “Il silenzio di Bruce Springsteen a Ferrara? Non sapevamo niente della tragedia”

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Non ne”. L’ultimo capitolo (forse)lunga querelle “dimentica l’” è andato in onda su Twitter tra i tweet del profilo di Stevie Van Zandt, il più longevo dei componentiE-Street Band, la band del “Boss”,. A una decina di giorni dal concerto delle polemiche tenutosi ail 18 maggio, il chitarrista ha commentato le parole di un fan che gli ha chiesto il perché dal palco non sia arrivata alcuna parola per le popolazioni colpite dall’. “Ti conosco come uomo e artisti di grandi valori. Un uomo onesto, ma soprattutto un uomo libero. Ho partecipato allo show di ...

Alluvione Emilia Romagna: Conselice si trasforma in una Palude, acqua sporca ed aria fetida iLMeteo.it

Dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna l’insidia è l’acqua stagnante. L’emergenza richiede la rimozione il prima possibile. Perché può essere veicolo di infezione. Anche se non ci sono risch ..."Vorrei chiedere all'Istituto Paolo VI di destinare la somma collegata al premio alla comunità intitolata a Giovanni XXIII nata in Romagna. Alcune delle sue case d'accoglienza sono state gravemente co ...