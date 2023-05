Alluvione Emilia Romagna | Valditara | “20 milioni di euro per proseguire l’attività didattica Ordinanze per regolare la maturità” VIDEO

...di rifiuti che l'ha provocato a Faenza, una quantità pari alla raccolta avvenuta sul territorio in tutto il 2022 . La cifra supera le 100mila tonnellate se si considera tutta l'- ......Romagna l 'allerta per criticita' idraulica passa da arancione a gialla . Sono piccoli passi verso il ritorno alla normalita' in una regione che sta pagando un prezzo altissimo per l'...di traumi e stress psicologici) nelle zone più colpite erano in campo già dopo nemmeno 12 ore dall'. È la fase 1, come spiega la dottoressa Laura Torricelli, della Ausl di Reggio, in ...

Laura Torrisi (insieme a Nek) spala il fango dell'alluvione in Romagna: «Amici dal cuore grande» leggo.it

Con una news del 24 maggio 2023 l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) ha indicato quali sono gli interventi oggetto delle misure, che si accompagnano a quelle varate dal ...Nelle province dell’Emilia-Romagna colpite dalle alluvioni il lavoro per tornare alla normalità continua senza sosta. Tra i problemi che gli abitanti della zona si trovano ad affrontare ce n’è uno a c ...