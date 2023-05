Alluvione Emilia-Romagna | contributo sfollati | come fare domanda

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 29 maggio 2023) Per glidell'si puòfino al 30 giugno per chiedere ildi autonoma sistemazione. È quanto stabilisce il decreto firmato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in qualità di commissario delegato per l'emergenza. Ilè rivolto alle persone che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa dell'e che hanno trovato un alloggio alternativo. I contributi in base al nucleo familiare "Chiunque abbia suo malgrado dovuto lasciare la propria abitazione sarà sostenuto per tutto il tempo necessario”, ha detto il governatore. Le cifre ammontano a 400 euro al mese per nuclei familiari composti da una sola persona, 500 euro per due persone, 700 per tre, 800 per ...