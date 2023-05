Alluvione | Bonaccini | “Tajani venga a vedere la ricostruzione post-sisma Nome commissario non sia legato a dispute politiche”

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Il ministrosostiene che ildeve poter lavorare a tempo pieno? Se il ministro vuole sapere come abbiamo ricostruito sul terremotoa chiedere informazioni. Il problema non è ile il cog, ma diventerebbe stucchevole se ile cogfosse agganciato a questioni di disputa politica sarebbe stucchevole”. Così il presidente dell’Emilia Romagna Stefanoal termine dell’incontro col ministro Fitto. “Noi dobbiamo lavorare insieme e il mio impegno non mancherà mai”, ha aggiunto invitando il ministro degli Esteri ad andare in Emilia “ascoltare sindaci, lavoratori, imprese e parti sociali su cosa abbiamo fatto dopo il terremoto” e “troverà una risa esemplare”. “Sul...

È quanto prevede il decreto firmato ieri dal presidente della Regione Stefano, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza. Per presentare domanda è necessario avere la residenza ...... quando in un territorio anch'esso figlio delle paludi come il Veneto ne hannoin Emilia Romagna:senza pudore, vada a casa, le carte inchiodano: la Regione ...MODENA - 'Per l'in Emilia - Romagna voglio azioni concrete e non parole". Lo ribadisce Elisabetta Gualmini europarlamentare del Partito democratico e vicepresidente del gruppo dei Socialisti e Democratici ...

Emergenza alluvione, Stefano Bonaccini: "Stiamo lavorando bene col Presidente Meloni e con molti ministri, voglio e devo fidarmi" La7

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2023 “Incontro con il Ministro Fitto andato molto bene, peraltro ci eravamo già parlati pochi giorni fa. Da un lato il ministro ha confermato la volontà di arrivare il ...(LaPresse) “Tajani dice che il commissario alla ricostruzione deve essere una figura a tempo pieno Se il ministro Tajani vuole capire come ...