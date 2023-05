Allerta meteo gialla su tutta la Campania fino alle 21

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 29 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 30, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'numero 75 emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia - Romagna. L'è gialla per criticità idraulica e proroga di ulteriori 24 ore l'74, valida ...Il Sindaco, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso diper rischio idrogeologico e raffiche di ...'Non c'era alcuna. C'erano stati alcuni allagamenti in città legati alla pioggia ma l'incidente è stato causato da un colpo di vento importante . Il lago va affrontato con grande ...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio: le regioni a rischio Fanpage.it

Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico per temporali anche con allagamenti CAMPANIA – La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido ...Nuova allerta meteo in Sardegna, dopo i nubifragi e le grandinate dei giorni scorsi l’estate sembra proprio non voler arrivare. La Protezione civile regionale ha emesso a partire dalle 14 sino alle 21 ...