Alle Finali Nba la flemma di Nikola Jokic ha reso facile l’impossibile

(Di lunedì 29 maggio 2023) Guardial centro di casa Lakers e sembra una vecchia foto di famiglia. Prima comunione (o prima finale Nba): i parenti acclamano in cerchio, la tavola apparecchiata di scintillanti gingilli, nel mezzo lui. Il festeggiato. E come un bambinone imbarazzato,applaude sì. Ma senza sapere bene il perché. “Cosa significa per me questo premio? Niente”, dice il fresco Mvp delle Western Conference Finals. “Lo dovrebbero assegnare ai miei compagni e aglinatori che mi hanno messo nelle condizioni migliori”. Non c’è spocchia o inganno. Poco importa che il centro serbo abbia appena portato i Denver Nuggets a giocarsi l’anello per la prima volta nella loro storia. Poco importa che l’abbia fatto grazie a un inedito ruolino di marcia: 8 triple doppie in 15 partite di playoff, sempre con almeno 20 punti a ...