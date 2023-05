Allarme aereo a Kiev | bambini fuggono in strada

(Di lunedì 29 maggio 2023) su Tg. La7.it - E' stata una notte ma anche una mattinata difficile quella del 29 maggio per gli abitanti di. Dopo una nottata in cui massicci bombardamenti russi, più di ...

... più di 50 hanno tentato di colpire la capitale, intercettati dal sistema antiaereo, nella mattina, verso le 11,30, sono risuonate nuovamente le sirene d'. Si sono registrati nuovi attacchi ...Ore 10.30, Ancora espolosioni a Kiev, in funziona la difesa aerea Dopo l'attacco di questa notte, nuove forti esplosioni si possono udire a Kiev, dove l'è scattato intorno alle 11 ...Questa mattina nella capitale ucraina è scattato il terzoin 24 ore. Decine di migliaia di persone si rifugiano nella metro mentre le esplosioni rimbombano sulla città. Per ora il sindaco parla di un ferito Nelle ultime 24 ore la capitale ...

Ucraina: allarme aereo a Kiev, udite forti esplosioni - Europa Agenzia ANSA

E' stata una notte ma anche una mattinata difficile quella del 29 maggio per gli abitanti di Kiev. Dopo una nottata in cui massicci bombardamenti russi, più di 50 hanno tentato di colpire la capitale, ...Questa mattina nella capitale ucraina è scattato il terzo allarme aereo in 24 ore. Decine di migliaia di persone si rifugiano nella metro mentre le esplosioni rimbombano sulla città. Per ora il sindac ...