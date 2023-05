Alla scoperta del Museo Storico della Liberazione | monumento parlante della Resistenza Romana

Leggi su funweek

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ildi via Tasso, a Roma, è un, che racconta branistoria più buia e recente del nostro paese: le mura stesse dello stabile trasudano storie di uomini e donne coraggiosi, che hanno lottato e sono morti per la libertà. Fino all’8 settembre 1943, infatti, nel palazzo di via Tasso aveva sede l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata Germanica a Roma: dopo quella data venne adibito a quartier generale delle SS, sotto il comando di Kappler, tristemente noto come uno dei più spietati gerarchi nazisti. Dal 1944 lo stabile di via Tasso venne utilizzato come carcereGestapo: in quelle stanze furono imprigionati, interrogati e torturati molti civili e ...