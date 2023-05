Alla guerra | ciao bello | ora in Italia | Littizzetto scatenata | la lettera della vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'ultima puntata di Che tempo che fa si è chiusa col botto. Fabia Fazio e Lucianascatenati: un vero e proprio festival del vittimismo con il contratto milionario di Discovery già in tasca. La puntata si è aperta col plotone di esecuzione di Cuzzocrea, De Bortoli e Damilano che hanno bombardato il governo di centrodestra. Ma prima c'è stato spazio per il monologo di Michele Serra che rispolverando Topo Gigio ha dato vita a una supercazzola per giustificare l'addio di Fazio e di tutta la band di Che tempo che fa. Ma l'appuntamento più atteso era quello di Luciana. L'attrice comica nel suo consueto monologo ha messo nuvamente nel mirino la Meloni commentando alcune foto con capi di Stato: "Guarda che faccia che fa con Macron, e questa con XiJinping? Ha paura del Covid e gli sta lontano", sono solo le premesse. Poi la letterina ...