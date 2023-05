Alessia Pifferi non potrà lasciare il carcere per visitare la tomba della figlia Diana

Ha chiesto di poter uscire dal carcere temporaneamente, per andare sulla tomba della figlia,, la 37enne accusata di omicidio volontario anche aggravato dalla premeditazione per aver lasciato morire di stenti, abbandonandola da sola in casa per sei giorni, proprio quella bimba,...Ha chiesto di poter uscire dal carcere temporaneamente, per andare sulla tomba della figlia,, la 37enne accusata di omicidio volontario anche aggravato dalla premeditazione per aver lasciato morire di stenti, abbandonandola da sola in casa per sei giorni, proprio quella bimba, ...La Corte di assise di Milano ha respinto la richiesta didi lasciare temporaneamente il carcere di San Vittore per visitare al cimitero la tomba della figlia Diana, morta nel luglio dell'anno scorso dopo essere stata abbandonata per una ...

Alessia Pifferi, la sorella: "Dalla lettera si capisce che non si pente" TGCOM

Ha chiesto di poter uscire dal carcere temporaneamente, per andare sulla tomba della figlia, Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio volontario anche aggravato dalla premeditazione per aver la ...La 37enne è in cella per l’omicidio della figlia di un anno e mezzo, abbandonata in casa da sola per sei giorni e morta di stenti ...