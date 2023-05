Alessia Pifferi | i giudici di Milano respingono la richiesta della 37enne di andare sulla tomba della figlia Diana

(Di lunedì 29 maggio 2023) La Corte di Assise diha respinto ladi– laaccusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver lasciato morire di stenti ladi un anno e mezzo – di allontanarsi temporaneamente dal carcere perpiccola. Per i, che si sono espressi dopo il parere contrario formulato anche dai pm Stagnaro e De Tommasi, quel genere di istanza presentata dalla difesadonna non rientra nella normativa prevista dall’art. 30 dell’ordinamento penitenziario. Nell’udienza del processo, che si sta celebrando davanti alla Corte milanese, lo scorso 16 ...

