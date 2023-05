Alessandro Gassmann | lo sfogo sul degrado di Roma | ' Una città di cui vergognarsi | fa schifo ed è una discarica'

(Di lunedì 29 maggio 2023)si sfoga sui social suldi. 'Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro diNON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la ...

si sfoga sui social sul degrado di Roma . 'Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti Oggi ho camminato parecchio, la ...Roma, i rifiuti , il Centro.va giù durissimo. ' Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, ......e canzoni La serata di venerdì 2 giugno sarà presentata da LaMario e avrà come ospiti Leo, ... La Rino Gaetano Band è formata dal nipote del cantautoreGaetano (voce, chitarra ...

Alessandro Gassmann rifiuti Roma, la foto su Twitter che indigna il ... Tag24

Un film che è un road movie, ma senza il viaggio. Il primo film di Emilia Mazzacurati è "Billy", con Carla Signoris e Giuseppe Battiston: la clip esclusiva ...Alessandro Gassmann si sfoga sui social sul degrado di Roma. «Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti Oggi ho ...